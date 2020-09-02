نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. موناكو يتعاقد مع نجم ليفركوزن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع مهاجم المنتخب الألماني السابق كيفن فولاند من باير ليفركوزن الألماني، بعقد لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2024 .
وقال فولاند في تصريحات للموقع الإلكتروني لنادي موناكو :"يسعدني الانضمام إلى هذا النادي الذي يملك تاريخا هائلا وطموحا قويا."
وأضاف: "كنت أتابع نتائج المباريات الأولى للفريق (في الموسم الجديد) واتطلع الآن إلى الانضمام إلى هذه المجموعة وأن أبدا العمل لإظهار مهاراتي مع الفريق."
وتردد أن موناكو، الذي يدربه نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، دفع نحو 20 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي شارك في عشر مباريات دولية.
وقال بول ميتشل، مدير الكرة في موناكو: "كيفن مهاجم متعدد المهارات، يستطيع اللعب كمهاجم أو مهاجم ثان أو جناح في أي من جانبي الملعب."
وأضاف :"هو لاعب يعمل بجدية من أجل الفريق، والإحصاءات تكشف سجله التهديفي وعدم أنانيته."
وكان فولاند انضم إلى باير ليفركوزن في عام 2016 قادما من هوفنهايم وقد سجل 77 هدفا في إجمالي 247 مباراة خاضها في الدوري الألماني (بوندسليجا).
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