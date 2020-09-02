الرياضة

المعد البدني لصلاح يكشف أسباب تواجده مع الفراعنة في أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعد البدني لصلاح يكشف أسباب تواجده مع الفراعنة في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد روبن بوسن المعد البدني السابق لفريق ليفربول، أن تواجده رفقة النجم المصري محمد صلاح في بطولة أمم أفريقيا الماضية التي استضافتها مصر، جاء بناءً على رغبة الفرعون المصري.

وقال بوسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي:"صلاح هو من طلب مني التواجد معه في معسكر مصر استعدادًا لكأس العالم".

وأضاف:"صلاح أصيب في نهائي دوري الأبطال، وبمجرد أن تعافى من الإصابة نسي كل شئ فيما يتعلق بتلك الواقعة، وكان يعمل بجد من أجل عودته سريعا، مشيرا إلى أنه يرى اللاعب سعيد في ليفربول، وهو أسطورة هناك في المدينة والكل سعيد به، ومتأكد من أن ليفربول يتمنى أن يستمر النجم المصري في صفوف الفريق".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المعد البدني لصلاح يكشف أسباب تواجده مع الفراعنة في أمم إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا