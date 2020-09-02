نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن ضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عالمية، أن يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من الحصول على خدمات الأوروجواياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبدو سواريز قريبا من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وقد صرح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مؤخرا بأن الفريق سيشهد عدة تغييرات تتضمن الاستغناء عن عدد من أبرز نجوم الفريق، وذلك في أعقاب تعيين رونالد كومان مديرا فنيا لبرشلونة.

وقال النجم سواريز مؤخرا إنه يريد البقاء مع الفريق الذي انضم إليه في 2014، بل وإنه سيتقبل وجوده ضمن البدلاء.

Advertisements

وكشفت مصادر لشبكة "إي.إس.بي.إن" أن يوفنتوس يجري محادثات بشأن التعاقد مع سواريز /33 عاما/، لكن النادي الإيطالي يرى أن إبرام الصفقة يبدو أمرا صعبا.

وكان أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس قد صرح بأن المهاجم جونزالو هيجواين سيرحل عن الفريق، وأن النادي سينشط في سوق الانتقالات لإيجاد البديل.

وتضم قائمة المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس أيضا، إدين دجيكو لاعب روما وأركاديوش ميليك لاعب نابولي.