نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرائد يحسم موقفه من عرض النصر لضم الغامدي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي سعودي، أن إدارة نادي الرائد السعودي رفضت طلب نادي النصر بالحصول على خدمات رائد الغامدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، على سبيل الإعارة، حتى نهاية يناير المقبل.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الطلب جاء بناء على رغبة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، في إضافة مهاجم ثالث إلى قائمة فريقه في دوري أبطال آسيا، إلى جانب المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح آدم، في ظل تكرر الإصابات العضلية لفراس البريكان.
وأضافت المصادر أن إدارة الرائد نقلت عرض النصر إلى البلجيكي بيسنيك هاسي، مدرب الفريق، الذي أبدى تمسكه باللاعب، متعللا بضرورة خوضه فترة الإعداد برفقة زملائه قبل بداية الموسم الجديد.
وأرجعت المصادر قناعة فيتوريا بالغامدي إلى امتلاكه قدرات فنية متنوعة منها السرعة والمهارة الفردية.
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