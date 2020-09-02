بعد رمضان صبحي وفتحي.. بيراميدز يتحرك لحسم صفقتين مدويتين

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أحمد جودة - القاهرة -
يسى مسؤولو فريق بيراميدز، لحسم صفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما نجح الفريق في ضم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، وأحمد فتحي لاعب الأهلي.
ويتفاوض حاليا فريق بيراميدز، مع الثنائي المغربي أيوب الكعبي، والليبي حمدو الهوني، لضمهما للفريق في الموسم المقبل.
وأكد مسئولو بيراميدز، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك بالفعل اتصالات تمت بالفعل مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، لمعرفة المطالب المالية والراتب السنوي؛ بهدف التعاقد معهما في الموسم الجديد".
وأشار مسئولو بيراميدز، أن الاتفاق لم يتم بعد مع الكعبي، في ظل بعض المطالب المالية، خاصة بعد فسخ عقده مع ناديه هيبي تشينا الصيني.
وأكد أن مفاوضات ستبدأ مع إدارة الترجي التونسي؛ للتعاقد مع الليبي حمدو الهوني، ومعرفة المطالب المالية المطلوبة لحسم الصفقة.
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