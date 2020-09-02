إصابة ثلاثة لاعبين في سان جيرمان بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.
وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من بي أس جي بفيروس سارس كوف 2+ وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة".
وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي أمام لنس.
وكالات
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