المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب

أعلن الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ، عن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، عن دائرة ايتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة .

وجاء أعلان ترشحه بعد الحصول على موافقة الدكتور أشرف صحبى وزير الشباب و الرياضة ، خاصة وأن صبحى يعتمد على المتحدث الرسمي في عدة أمور هامة بكل ما يخص وزارة الشباب و الرياضة ، ونشاطها.

وقال فوزى ان الترشح للمجلس بهدف خدمة أبناء محافظته بشكل اكبر مما هو عليه ، مؤكدا حرصه على تذليل أي عقبات قد تواجه أبناء بلده وخدمتهم بشتى الطرق ، على ،أن يقوم بإعلان برنامجه الانتخابى خلال الفترة القادمة .

يذكر أن فوزى حاصل على الدكتوراة في الاعلام الرياضى ، و دكتوراة التربية الرياضية والبدنية بالجزائر ، و منحة الإدارة من جامعة لايبزج بألمانيا ، وكذلك شارك في تنظيم عدة بطولات على المستوى العالمى والافريقي منها أمم افريقيا 2019 ، و دورة الألعاب الافريقية بالمغرب 2019 ، و رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة فاطمة بنت مبارك للرماية ، و عضو اللجنة الإعلامية المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 .

و قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا،محافظة البحيرة إلي 9 دوائر انتخابية فردية مُخصص لها 18 مقعدًا.