حقيقة تعاقد النصر السعودي مع مسعود أوزيل

كشف مصدر بنادي النصر السعودي حقيقة اقتراب العالمي من التعاقد مع النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

كانت تقارير إنجليزية أشارت مؤخرا إلى رغبة نادي النصر، في التعاقد مع مسعود أوزيل، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال المصدر لـ " دوت الخليج":" تفاجأت بتداول أخبار وتقارير عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع مسعود أوزيل".

وأضاف:" لا وجود لحديث داخل النادي في الفترة الحالية، حول إمكانية ضم مسعود أوزيل".

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مسعود أوزيل 12 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.