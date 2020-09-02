حقيقة تعاقد النصر السعودي مع مسعود أوزيل

كانت تقارير إنجليزية أشارت مؤخرا إلى رغبة نادي النصر، في التعاقد مع مسعود أوزيل، خلال الميركاتو الصيفي.
وقال المصدر لـ " دوت الخليج":" تفاجأت بتداول أخبار وتقارير عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع مسعود أوزيل".
وأضاف:" لا وجود لحديث داخل النادي في الفترة الحالية، حول إمكانية ضم مسعود أوزيل".
وتبلغ القيمة التسويقية لـ مسعود أوزيل 12 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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