الرياضة

بعد نيمار ودي ماريا.. إصابة كورتوا حارس ريال مدريد بـ فيروس كورونا

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أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني بفيروس .

وأشارت صحيفة دي إتش لو سبورت البلجيكية إلى أنه تم تشخيص حالة كورتوا بالإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر المنتخب البلجيكي.

وأكدت الصحيفة أن كورتوا سيخضع لاختبار تحليل الدم لبيان ما إذا كان الفيروس مازال متواجدًا لدى اللاعب أم لا، لتحديد موقفه من المشاركة في مباريات منتخب بلاده القادمة في دوري الأمم الأوروبية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إصابة البرازيلي نيمار والأرجنتيني دي ماريا لاعبي فريق باريس سان جيرمان بفيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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