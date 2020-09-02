بعد نيمار ودي ماريا.. إصابة كورتوا حارس ريال مدريد بـ فيروس كورونا

وأشارت صحيفة دي إتش لو سبورت البلجيكية إلى أنه تم تشخيص حالة كورتوا بالإصابة بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر المنتخب البلجيكي.
وأكدت الصحيفة أن كورتوا سيخضع لاختبار تحليل الدم لبيان ما إذا كان الفيروس مازال متواجدًا لدى اللاعب أم لا، لتحديد موقفه من المشاركة في مباريات منتخب بلاده القادمة في دوري الأمم الأوروبية.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إصابة البرازيلي نيمار والأرجنتيني دي ماريا لاعبي فريق باريس سان جيرمان بفيروس كورونا.
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