الرياضة

نادي النصر يجري رابيد تيست للجهاز الفني واللاعبين

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أجرى لاعبو فريق النصر والجهاز الفني بقيادة سيد عيد تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" والخاصة لأندية دوري القسم الثاني طبقا لبروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة المعمول به في الكشف المبكر عن فيروس قبل استئناف مباريات الدوري القسم الثاني المقرر له يوم 20 سبتمبر .

واستقبل نادي النصر اليوم أعضاء اللجنة الطبية وتم عمل التحاليل وعقب الانتهاء ادي اللاعبين مران خفيف استعدادا لمواجهة كوكاكولا غدا الخميس وديا.

كان النصر خاض خمس مباريات ودية خلال الفترة الماضية تعادل في مباراتين بنتيجة 1/1 أمام منتخب السويس واطبترويت وفاز علي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بنتيجة 0/3 وفاز علي الشرقية 1/2.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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