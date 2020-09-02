نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وضع مسؤولي بيراميدز الرتوش الأخيرة، مع هيدرسفيلد الإنجليزى لحسم صفقة رمضان صبحى بشكل رسمى فى الساعات القليلة المقبلة بعد وصول المفاوضات للمراحل النهائية.
وأرسل رمضان صبحى أرسل رغبة إلى إدارة هيدرسفيلد ليؤكد رغبته فى الانتقال إلى صفوف الفريق السماوى بالموسم المقبل، بعد حسم جميع التفاصيل المالية مع ممدوح عيد، المدير التنفيذى لبيراميدز.
واتفق الطرفان على أن يحصل رمضان صبحى على مبلغ 100 مليون جنيه فى 3 سنوات، حيث حصل بالفعل على 50 مليون جنيه مقدم تعاقد كما تم الاتفاق معه على حصوله على 10 ملايين جنيه حال تحقيق بطولة محلية أو إفريقية، بالإضافة إلى عدم احتساب نسبة مشاركته من قيمة عقده.
وينتظر فريق بيراميدز حسم كافة الأمور للإعلان بشكل رسمى عن حسم الصفقة فى مؤتمر صحفى بملعب الدفاع الجوى يوم الأحد المقبل.
ونشرت العديد من وسائل الإعلام صور للاعب بقميص بيراميدز استعدادا للإعلان عن الصفقة، وتأكيد البعض حسم الصفقة.
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