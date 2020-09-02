تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي من الألف إلى الياء

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أحمد جودة - القاهرة - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء، أزمة عنيفة بطلها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعدما دخل في مشادة ساخنة مع زميله بالفريق محمد الشناوي حارس مرمي الأحمر، على هامش مران الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي:

بدأت الواقعة بعدما دخل الثنائي كهربا الشناوي في مشادة داخل غرفة خلع الملابس قبل التوجه لمران الفريق، ولكن تطور الأمر سريعًا وتبادل اللاعبان السباب على مرأي ومسمع من زملائهم بالفريق وبعض العمال، مما دفع المدير الفني رينيه فايلر لاستبعاد "كهربا" من التدريبات الجماعية ولكنه لم يتخذ أي إجراء ضد الحارس لحاجته لجهوده في مباراة الغد.

قرار فايلر باستبعاد كهربا من التدريبات الجماعية لم يلقي ترحيبا من اللاعب ورفض خوض التدريبات منفردا وجمع متعلقاته الشخصية وغادر النادي متوجها إلي منزله.

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عقوبة صارمة من الأهلي على محمود كهربا:

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على محمود عبد المنعم كهربا ، بعد أزمته مع محمد الشناوي قبل مران الفريق.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي حرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لـسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

وشدد اللاعب على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.