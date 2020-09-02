الرياضة

فايلر يطالب الخطيب بصفقة من العيار الثقيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يطالب الخطيب بصفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب احتياج الفريق لتدعيم هذا المركز. 

طلب فايلر جاء بعد مواجهة الزمالك،  والتي كشفت عن أبرز ثغرات الفريق الدفاعية، وتحديدا خلال عملية التمركز والرقابة.

وركز السويسري خلال التدريبات على عناصر خط الدفاع، من أجل تطوير مستواهم الفنى، خوفا من استمرار الأخطاء خلال مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ورفض فايلر الاكتفاء بعودة محمد عبد المنعم من صفوف سموحة، مشددا على ضرورة ضم مدافع سوبر يمنح الفريق إضافة قوية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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