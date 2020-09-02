نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماني الكندري تقدم برنامج جديد بقناة "كويت سبورت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجهز المذيعة أماني الكندري، مفاجأة جديدة لجماهيرها، بتقديم برنامج رياضي جديد، عبر قناة "كويت سبورت" الفضائية، بعد عدد من الجلسات مع المسئولين بالقناة أثمرت على التعاقد ضمن خطة البرامج الجديدة.

ويعود برنامج "ما بين السطور" والذي تقدمه أماني الكندري، حيث يناقش ما يدور بالدوريات والبطولات العالمية والمحلية، وتقديم التحليلات الرياضية خلال الأحداث المختلفة.

Advertisements

وتقدم الإعلامية أماني الكندري، برنامجها الرياضي الجديد "ما بين السطور"، بجانب Ultimate sport، والذي يناقش الأحداث الرياضية في الدوريات العربية.

وسبقت وأن قدمت "الكندري" العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، مثل "المربط" والمختص بالخيل و"لأجلها" حيث اختص عن رياضة المرأة، وبرنامج يومي "مسابقات" في شهر رمضان، وبرنامج "بطولات" المحتص ببطولات المرأة و"مانشت" على OFM.

وبدأت أماني الكندري عملها الإعلامي عند دخولها بدورة تدريبية في قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الكويت والتي كانت مخصصة للمذيعين بوزارة الإعلام، وتخطت الدورة بنجاح، وعملت بعدها مذيعة وذلك بعام 2013، ثم اتجهت لمجال تقديم البرامج التلفزيونية في القناة الرياضية والقناة الأولى، كما قامت بتقديم عدة برامج إذاعية في إذاعة الكويت.