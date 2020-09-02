نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز يحسم مستقبل نجم ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتخلص من نجم الفريق الويلزي جاريث بيل في الميركاتو الصيفي الحالي لأن النجم الويلزي أصبح خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه من المقرر أن يعقد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لقاءً مع جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل في المستقبل القريب لإيجاد حل لهذه القضية الشائكة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لم يتلق أية عروض مغرية لجاريث بيل حتى تلك اللحظة لكن مسئولي الملكي يتوقعون الحصول على العروض قريبًا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد المهتم منذ فترة طويلة بجاريث بيل لم يتحرك للتعاقد معه وبالتالي فإن احتمال استمراره موسم آخر على مقاعد البدلاء غير مستبعد.
وعلى نفس الجانب، ألمحت شبكة ABC الإسبانية أنه من المتوقع أن يتحدث زين الدين زيدان مع جاريث بيل عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية لإبلاغه بعدم الإعتماد عليه وضرورة البحث عن نادي آخر في الموسم المقبل.
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