تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة إنبي

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إنبي في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كلا من:

عمر رضوان، عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، أحمد مجدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الغرباوي، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام رشدي، عمرو عبد الفتاح "عموري"، جوناثان نجويم، ناصر ناصر، إسلام محارب.