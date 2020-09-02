الأهلي مخترق.. مَن وراء تسريب أحاديث وأزمات الغرف المغلقة

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الأهلي بسبب تسريب العديد من الوقائع التي حدثت داخل الغرف المغلقة ووصلت لوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بعد دقائق من حدوثها.
وكشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب تحري الأمر ومعرفة من وراء تسريب ما يحدث داخل الغرف المغلقة والتي تكررت بصورة واضحة داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية.
وتبادل البعض الاتهامات والظنون حول من يقوم بتسريب الأخبار وأحاديث الغرف المغلقة، ولم ينس الجهاز الفني واللاعبون ما حدث خلال واقعة أليو بادجي مع رمضان صبحي التي قبل أن يخرج الفريق من الملعب خرجت لوسائل الإعلام.
كما خرجت واقعة محمد الشناوي ومحمود كهربا اليوم الي وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بعد حدوثها بدقائق رغم أن كافة تفاصيلها كانت داخل غرف الملابس والاغرب أن بعضها تم بين أشخاص قليلة للغاية وهي واقعة تجاوز كهربا في حق مدير الكرة والأهلي.
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