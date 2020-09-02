الاتحاد السكندري ينتهي من كتابة تاريخه بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية أواخر 2020

قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري تشكيل لجنة للانتهاء من إعداد وتجهيز كتاب نادي الاتحاد الذي يتضمن تاريخ النادي منذ إنشائه وتسجيل جميع البطولات والمشاركات الخارجية التي شارك فيها النادي خارجيا وداخليا مع تسليط الضوء على نجوم الفريق في جميع المجالات والنشاطات سواء الرياضية أو الإجتماعية.

جاء ذلك بالتنسيق مع مكتبة الاسكندرية بقيادة الدكتور مصطفي الفقي الذي وجه له محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خالص الشكر والتقدير على المجهودات الكبيرة لإخراج هذا الكتاب لعشاق القلعة الخضراء .

ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من إعداد هذا الكتاب قبل نهاية العام الجاري للحفاظ على الهوية التاريخية لزعيم الثغر وتدوينها وتسجيها رسميا .

وتتكون اللجنة من كل من :-

حازك الرجال.. أمين الصندوق.

جاسر شمس.. المدير التنفيذي.

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الدكتور محمود عزت .. نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الاسكندرية