ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من إعداد هذا الكتاب قبل نهاية العام الجاري للحفاظ على الهوية التاريخية لزعيم الثغر وتدوينها وتسجيها رسميا .
وتتكون اللجنة من كل من :-
حازك الرجال.. أمين الصندوق.
جاسر شمس.. المدير التنفيذي.
الدكتور محمود عزت .. نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الاسكندرية
محمد جمعة .. المدير العام المساعد للنادي.
عمرو صبري.. عضو النادي
أحمد فتحي.. عضو النادي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاتحاد السكندري ينتهي من كتابة تاريخه بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية أواخر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.