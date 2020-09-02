الجونة يستعد لحلمي طولان ورفاقه بمعنويات عالية بعد اقتناص 3 نقاط من المقاولون

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الجونة أمام منافسه انبي، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز، التي يستضيفها استاد بتروسبورت، في تمام الساعة السادسة.

ويستعد لاعبو الجونة بقيادة البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق للمباراة بمعنويات عالية، بعد الوصول للنقطة 24 والفوز على المقاولون العرب المنافس على المربع الذهبي واقتناص ثلاث نقاط غالية منه.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر، ويتجه نحو الارتقاء 6 مراكز متتالية إذا حقق الفوز وتمكن من تخطي انبي ليصل إلى المركز الثامن ويتساوى مع الإسماعيلي برصيد 27 نقطة.

ويحمل إنبي على عاتقه مسؤولية كبيرة، بعد تعرضه للهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد، وخسارة ثلاث نقاط كانت هي الأهم في مشواره هذا الموسم، حيث أنها كانت ستجعله في المركز الخامس وكانت ستقربه من المنافسة على التواجد في المربع الذهبي بعد تأخر المقاولون.