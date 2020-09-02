نادٍ قبرصي أحدث المهتمين بضم عمرو وردة

أكدت تقارير صحفية يونانية، أن نادي أنورثوسيس القبرصي، بات أحدث المهتمين بضم عمرو وردة لاعب نادي باوك سالونيك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة مترو اليونانية بأن أنورثوسيس القبرصي يرغب في ضم عمرو وردة الذي خرج من حسابات ناديه للموسم المقبل.

أنورثوسيس ليس النادي القبرصي الأول المهتم بضم وردة، فالتقارير أشارت لاهتمام ناديي أبولون ليماسول وأمونيا أيضًا بضمه.

وقضى وردة الموسم الماضي معارًا لصفوف نادي لاريسا، قبل أن ينهي ذلك الأخير إعارته.