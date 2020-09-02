الرياضة

عزومة غداء تنهي أزمة كهربا ومحمد الشناوي في الأهلي

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كشفت مصادر خاصة أن هناك عزومة غداء جمعت محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وزميله محمود كهربا اليوم لتنهي الخلاف الذي شهده مقر القلعة الحمراء اليوم.

وقالت المصادر ان كهربا تقدم بإعتذار لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومحمد الشناوي حارس المرمي في حضور وليد سليمان علي تجاوزه في حقهما اليوم قبل بداية المران الصباحي بإستاد التتش.

وقرر  سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم.

وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا للكابتن سيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.

وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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