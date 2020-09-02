نجم ريال مدريد يستفز جماهير برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني، إن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، سيصب في مصلحة النادي الملكي، خاصة في ظل الإمكانيات التي يمتلكها هذا اللاعب الأسطوري.
وقال توني كروس في مقابلة مع شقيقه فيليكس كروس في أحدث مدونة صوتية بموقع "إينفاخ مال لوبن": "لو لم يعد لاعب كهذا ينتمي لصفوف منافس، فيمكن استنتاج أننا لا نرى هذا شيئا سيئا، فرحيل ميسي عن برشلونة يعني أن الفريق الكتالوني سيفتقد سلاحا مهما.
وتابع توني كروس: "النجم ميسي واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، ولكن البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق بريال مدريد، هو الأفضل".
واقترب ميسي من الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ليلعب بذلك مجددا تحت قيادة بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة، بعد أن أعلن قبل أيام رغبته في الرحيل، وغاب أمس الثلاثاء عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ثاني مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.
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