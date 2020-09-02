نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يهاجم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، هجوم قوي على هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، الذي أكد أنه لن يتم خصم ثلاث نقاط من فريق الكرة بناديه في نهاية الموسم.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "تصريحات عضو مجلس الزمالك، مطالبا بتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء كما كان يحدث في الماضي".
وتابع: "ما قاله عضو مجلس إدارة الزمالك «أنسوا خصم النقاط» أمر لا يصح، مؤكدا أنه في نهاية الموسم سيتم خصم الثلاث نقاط من الزمالك بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز".
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