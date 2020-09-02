الحارثي : جاهزون للتجربة الجديدة ونتمنى تحقيق الألقاب

عمان لسباقات السيارات يعلن مشاركته في بطولة لومان الأسيوية

أعلن فريق عمان لسباقات السيارات عن عودته إلى المشاركة في سلسلة البطولات والسباقات ، حيث جاء إعلان العودة بعد فترة توقف إجبارية بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية لفترة طويلة بما فيها فعاليات رياضة السيارات.

الفريق العماني بقيادة المتسابق أحمد الحارثي أفصح أن العودة ستكون عبر بطولة لومان الأسيوية للسباقات والتي ستقام مع بداية شهر يناير المقبل في كل من مملكة تايلند وماليزيا وبواقع 4 جولات مقسمة بين البلدين ، وهي المشاركة الأولى للفريق العماني على مستوى شرق أسيا ، وكان فريق عمان لسباقات السيارات قد طرح برنامج مشاركاته هذا العام والتي من المفترض أن تشهد عودة الفريق لبطولة جي تي البريطانية بعد فترة غياب وخاصة وأن الأعوام الأخيرة كانت معظم مشاركات الفريق في بطولة بلان بان الأوروبية للتحمل والتي حقق الفريق لقبها لمرتين ، الفريق العماني والذي عمل خلال السنوات الماضية بدعم فني من فريق تي اف بقيادة البريطاني توم فيرر يسعى هذه المرة إلى تحقيق نتائج ايجابية خلال المشاركة الأسيوية ، حيث يأمل فريق عمان لسباقات السيارات إلى الدخول بقوة في أجواء المنافسة على لقب البطولة ذات الجولات الأربع، وعلى متن سيارة استون مارتن فانتاج جي تي 3 والمدعوم من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب والبنك الوطني العماني وعمانتل وبر الجصة.

مواصلة التدريبات

وحول عودة المياه لمجاريها في بعض البطولات وإعلان الفريق العماني المشاركة في بطولة لومان الاسيوية للسباقات ، فقد أكد المتسابق العماني أحمد الحارثي أن الفريق قد عمل خلال فترة التوقف إبان جائحة كورونا على مواصلة التدريبات عن بعد ، وكان الفريق قد أجرى تجارب مفتوحة في بريطانيا سبقت المشاركة المتوقعة في بطولة جي تي البريطانية التي تأجلت بسبب الجائحة.

المتسابق البريطاني جوني ادم ورفيق الدرب بالنسبة للبطل أحمد الحارثي سيعود من جديد ليكون شريكا للحارثي في هذه البطولة ، حيث شكلا ثنائياً قوياً من قبل وتمكنا من تحقيق أكثر من بطولة خلال السنوات الماضية، وسيرافق الثنائي هذه المرة المتسابق البريطاني الآخر توم كانينج والذي يعتبر من المتسابقين الشباب الذي برز في الفترة الأخيرة.

وبسبب التوقف الإجباري للبطولة التي كان من المفترض المشاركة فيها ، فقد عمل الفريق إلى البحث عن بدائل مناسبة للمشاركة ، وتعتبر هذه البطولة المعروفة على المستوى الأسيوي وخاصة الشرق الأقصى من أقوى البطولات وأميزها ، كما ويسعى الفريق قبل تلك الفترة إلى البحث عن بطولات أخرى في أوروبا في حالة فتح باب المشاركة في تلك البطولات إن أمكن ذلك.

وقال السائق أحمد الحارثي ” أولا ًأنا سعيد بالعودة إلى الحلبات والجلوس خلف مقود السيارات ، حيث إن فترة التوقف كانت طويلة إلى حد كبير ، وكذلك تغمرني السعادة إلى مشاركة صديقي جوني ادم معي في أسيا ، وأرحب بالمتسابق توم كانينج بالفريق ، خلال فترة الجائحة توقفت العديد من الفعاليات والاحداث لذلك نتمنى العودة السريعة لكل البطولات ، وفيما يخص مشاركتنا في أسيا نتمنى التوفيق ، وسوف نبدأ بمشيئة الله أولى المشاركات بتاريخ 9 يناير على حلبة تشانج الدولية بتايلند وفي السباق الذي يمتد لأربع ساعات متواصلة”.

وأضاف الحارثي ” ستقام الجولة الثانيه بعدها بيومين بتاريخ11 يناير وعلى نفس الحلبة ومن ثم تنتقل البطولة للجولة الثالثة في ماليزيا وبتاريخ 23 من نفس الشهر وعلى حلبة سبانغ المعروفة وتختتم البطولة أيضا في ماليزيا بنفس الحلبة بتاريخ 26 من الشهر ذاته”.