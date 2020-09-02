سلبيات كثيرة أثرت على مسيرة المسابقات المحلية … فما هو الحل ؟!

بسبب جائجة كورونا

الوسط الرياضي ينتظر قرار اتحاد القدم … والأصوات تنقسم بين مؤيد ومعارض حول مصير الموسم الكروي 2019/2020

كتب ـ مؤمن بن قلم الهنائي :

لم يدر بخلد أحد أن دورينا ( دوري عمانتل للمحترفين) ومع اشتداد عجلة التنافس وتبادل الكراسي على المراكز واشتعال الصراع لفرق المقدمة وفرق القاع ، حيث الفارق لا يتعدى ( نقاطا معدودة) ، أطلت جائحة كورونا لتتوقف معها عجلة دوران دوريات الدنيا وصخب الملاعب بل والحياة بأكملها الا القليل احترازا من هذا الفيروس الذي أقلق العالم بأجمعه ، وبعد شهور طويلة ومع بدء مرحلة التعافي من هذه الجائحة ، وبدء العودة للحياة والانشطة بحذر ، لا يزال التساؤل لدى الرياضيين بالاندية والمعنيين بكرة القدم في السلطنة لاعبين ومدربين هو الشغل الشاغل ، هل يستكمل الدوري ويتوج الفائز ويهبط من قدر له التراجع في المراكز المتاخرة أم يلغى الدوري !!!

أصوات ذهبت لتكملة الدوري لتجني الاندية حصاد تعبها واصوات ذهبت للالغاء لعدم اكتمال اركان نجاح الاكمال بعد توقف طويل ( الوطن الرياضي ) استمعت لعدد من هذه الأصوات .

نظام التجمع

يقول الكابتن محمد العبادي مدرب بنادي الرستاق يقول : لا يختلف أحد بان سلامة الوطن والمواطن اولوية عند الجميع وما حدث من ايقاف لجميع الدوريات كان يجب ان يحدث مع تحفظنا على إلغاء دوري المراحل السنية غير المتبقي منه الا جولتين فقط ، الاتحاد العماني كان من المفترض وبعد اسابيع من التوقف ان يضع سيناريوهات ومقترحات لكيفية العودة بمشاركة واطلاع الجهات الحكومية المعنية والاندية والجماهير ووضع بروتكول صحي لاستكمال واستئناف الانشطة الرياضية بالسلطنة وهذا لم يحدث ولم نسمع لأي مقترحات او مناقشات مع اللجنة العليا المسئولة عن الجائحة وكان الاتحاد بمثابة المتفرج وينتظر ردة الفعل ولم يبادر هو مع الجهات المختصة بخصوص مقترحات استئناف النشاط حتى اعداد منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات الخارجية لم ينفذ منها شيء يذكر مع ان العديد من الاتحادات ببعض الدول قامت بمعسكرات داخلية وخارجية بنفس الوقت.

وأضاف محمد العبادي ان الحل الامثل لاستكمال الدوري بوضع بروتكول صحي ويقام ما تبقي من مباريات بنظام التجمع بأحد المجمعات الرياضية يتفق عليه لضمان إجراء الاحترازات والفحوصات الطبية المطلوبة لسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وتطبيق الفحوصات قبل المباريات بيوم أو يومين واستبعاد أي مصاب ، انا مع استئناف الدوري حتى لا تضيع جهود اندية بذلت لأشهر طويلة الكثير من الجهد والأموال .

كأن لم يكن

وتناول الكابتن عبدالعزيز بن عبدالله الحبسي خيط الحوار قائلا أعتقد في الوقت الحالي ولتسارع الوقت نحن بمرحلة علينا التفكير ووضع التجهيزات للموسم الجديد وفق الظروف الحالية نظرا لتداخل المواسم على مستوى العالم حيث تقترب فترة التسجيلات مع وجود افتراضا عشرة أيام لإكمال الموسم ثم انتظار ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع لانطلاق الموسم الجديد مع وجود تساؤل في غاية الأهمية كيف سيكون شكل الموسم القادم ؟؟ فأعتقد يجب الاتفاق بإنهاء الموسم بشكل الإلغاء أو بتثبيت النتائج مع اعتقادي أنه غير منصف كون أن بعض الأندية لم تأخذ حقها ورأيي يأتي قياسا على حال مباريات كرة القدم التي لم تستكمل لسبب أو لآخر فالقانون صريح بعدم اعتماد نتيجة مباراة لم تستكمل وإنما إعادتها ، فأعتقد الأقرب إلغاء الموسم كأن لم يكن بحيث لا يكون هناك ظلم خاصة للأندية المهددة بالهبوط أو أندية الدرجة الأولى القريبة من الصعود كون هناك تقارب في فرص الصعود لأكثر من فريق في المجموعتين ،وربما سيكون السيب أكبر المتضررين لتقديمه موسما مميزا ولكن الحالة الاستثنائية فرضت هذا الوضع ،فإلغاء الموسم أفضل من تثبيته بحيث تثبيت النتائج سيظلم عدد أندية أكبر من أندية ربما ينصفها القرار وكما يجب أن نعلم أن إكمال الموسم السابق سنجد أنفسنا متأخرين جدا عن الدوريات الأخرى ولعل الأقرب في دول الخليج التي بدأت موسمها الجديد ونحن لم نكمل موسمنا السابق .

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تتويج السيب

من جانبه قال الكابتن محمد بن خميس العريمي مساعد مدرب منتخب السلطنة الأولمبي: بعيدا عن أية مصلحة أو علاقة فرأيي الشخصي قد يأتي مختلفا عن رؤية المعنيين بالموضوع بالاتحاد العماني لكرة القدم أو بالأندية الرياضية فأرى تتويج السيب بالدوري لاقترابه من الدرع بنسبة 90إلى 95% ووصافة ظفار ، كما أؤيد إلغاء الهبوط وصعود الناديين المتصدرين بالدرجة الأولى للوصول بدوري عمان تل إلى ١٦ فريقا مما يشكل زيادة المنافسة وإضافة فنية للدوري بزيادة عدد المباريات إضافة إلى بطولة كأس الاتحاد وكأس جلالة السلطان للوصول بالمستوى الفني للاعبين بشكل متصاعد من بداية الموسم مما قد يتيح لمدربي المنتخبات متابعة اللاعبين في مباريات أكثر ومنافسة أعلى كما أنه لا أرى زيادة أعباء مالية تكون عائقا في حال رفع عدد الفرق إلى ١٦ فريقا كما إنه في الوقت الحالي ليس من السهولة بنزول أندية رافدة للمنتخبات الوطنية وتملك لاعبين ذات مستويات فنية جيدة ونأمل أن يخرج الجميع بحل يعود بالنفع والفائدة على الكرة العمانية .

إحقاقا للحق واستكمال الدوري

وشدد الكابتن ناصر الحجري مدرب نادي بدية قائلا علينا التأكد من وجود وتوفير الاحترازات وإجراءات الوقاية الصحية وهل نملك ذلك لاستكمال الدوري أو حتى للبدء بالموسم الجديد؟ برأيي إحقاقا للحق وإنصافا للجميع أرى استكمال ما تبقى من الدوري كحال الدوريات التي استكملت ولما قدمته جميع الأندية من مستويات فنية جعلها قريبة من الوصول لنجاحات أهدافها ،حيث يأتي السيب قريبا جدا من تحقيق درع الدوري ومعه ظفار في وصافة الدوري وبشكل واضح نجد وضع الهبوط يأتي مسألة وقت ليس إلا للأندية المهددة كما أن المنافسة في الدرجة الأولى لا يزال محتدما والفرصة قائمة للجميع وربما ناديين فقط خارج المنافسة فهذا يأتي بصورة عادلة أن تواصل المنافسة فيما تبقى من جولات مع الأخذ بإلإجراءات الصحية في ظل الظروف الحالية وهذا سيتم إنهاؤه بما لا يتجاوز إسبوعين.

استكمال جميع المسابقات

اما الكابتن طلال بن مسعود الغافري مساعد مدرب نادي عبري أشار بقوله :أرى استكمال مباريات الموسم سواء بدوري عمانتل أو الدرجة الأولى أو بطولة الكأس لضمان حفظ حقوق الأندية بدون جمهور مع الالتزام بالاشتراطات الصحية حسب البروتوكول الطبي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مما يلزم وجود دعم مادي ومعنوي حكومي لعدم مقدرة أغلب الأندية على استيفاء هذه الشروط وكمثال بسيط لتطبيق الاحترازات الطبية من حيث إيجاد حجر صحي للاعبين العائدين من بلدانهم مما يكلف الأندية مبالغ إضافية لكل لاعب محترف قادم للسلطنة أثناء فترة الحجر الطبي وايضا اشتراط الفحوصات الطبية لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للنادي ، وحيث إن المتبقي قليل فقط ( ٣ ) جولات ممكن تلعب مضغوطة مع اعطاء فترة إعداد لمدة ( ٤ ) اسابيع بعدها تلعب هذه المباريات في غصون ( ١٢ ) يوما وبعدها تعطى اسبوعين لانطلاق الموسم الجديدى وبكل الأحوال نحن مع مصلحة الوطن ومع الاتحاد في اي قرار يخدم الرياضة والرياضيين .

دراسة مستفيضة

المدرب الوطني ابراهيم بن اسماعيل البلوشي عبر عن رأيه : في البداية لا بد من دراسة مستفيضة من كل الجوانب من أجل اتخاذ مثل هذا القرار الصعب وهل هذا القرار ينصف الجميع بحيث يكون هناك لاضرر ولا ضرار فالاتحاد العماني حتى هذه اللحظة في حيرة من أمره وليس بقادر بأن يحرك ساكنا والجميع في الوسط الرياضي ينتظر هل تستكمل الجولات المتبقية من عمر الدوري أم ستلغى البطولة ؟ ومتى سيتم إعطاء الأندية الضوء الأخضر للاستعداد وترتيب أوراقها للموسم الجديد ؟ والاتحاد العماني في اجتماعه الأخير حول الملف بأكمله للجنة العليا من أجل اتخاذ القرار المناسب لأن الأوضاع التي يعيشها العالم بأسره اليوم في غاية الخطورة والصعوبة جراء هذه الظروف الصحية وسلامة الإنسان أولوية قصوى وتهم الجميع في المجتمع الرياضي وغير الرياضي .

طبعا هناك دول مجاورة اتخذت قرارا بإلغاء الدوري وأخرى باستمرار ما تبقى من مباريات الموسم الماضي والسؤال الذي يطرح نفسه في حالة اتخذ الاتحاد العماني لكرة القدم قراره باستمرار ما تبقى من مباريات الموسم الماضي هل الاندية مستعدة لخوض هذه المباريات بعد هذا التوقف الطويل ؟ وهل هذا القرار ينصف الجميع ؟ لان هناك أندية تصارع من أجل الهبوط والبعض سرح مجموعة كبيرة من لاعبيه سواء المواطنون أو الأجانب ، وأيضا لو اتخذ القرار الاخر وهو إلغاء الدوري الماضي وإعطاء الضوء الأخضر للبدء والاستعداد للموسم الجديد ، أيضا هناك عدة أسئلة هل عندنا الإمكانات الكافية والاستعداد الكافي لتوفير كل سبل النجاح ضد هذا الفيروس وتوفير الحماية للجميع من أجل نجاح المسابقة بالشكل الملائم ، والكرة الان في ملعب الاتحاد العماني من أجل اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وان غدا لناظره قريب ، ولكن برأيي الشخصي مع كل هذه التساؤلات أرى إلغاء الدوري لعدة اعتبارات منها توقف الدوري وحاجة الأندية لمتسع من الوقت لإعادة الاستعداد كما أن كثيرا من الأندية ألغت عقود بعض اللاعبين والأجانب ومعاناة الأندية بين الاستكمال أو الإلغاء لتأخر الوقت وعدم وضوح الرؤية للقادم من الأيام فيما يخص الدوري فعليه أرى اتخاذ قرار شجاع بإلغاء الدوري أسوة ببعض الدول التي ألغت موسمها السابق .