الرياضة

مدونة المنشطات الجديدة وتطبيق لوائحها على الرياضيين حلقة تدريبية نظمها اتحاد الرياضة المدرسي

0 نشر
مقالات الوطن 0 تبليغ

Advertisements

نظم الاتحاد العماني للرياصة المدرسية أمس حلقة تدريبية عن آثار المنشطات في الرياضة والمتغيرات التي سيتم تطبيقها في المدونة الجديدة 2021 ، قدمها شعيب الزدجالي عضو مكافحة المنشطات بالمجلس الآسيوي والعماني ، تطرقت الحلقة التدريبية الى دور اللجنة العمانية في تطبيق اللوائح والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وهدف الوكالة الدولية في حمايه اللاعبين وليس تتبعهم والعمل على تطبيق ميثاق وحقوق الرياضيين.

كما تم التعريف لمفهوم تعاطي المنشطات وانتهاكات لقواعد المنشطات والمواد المحظورة او نواتجها والآثار الدالة عليها وأنواع المواد المحظورة والعقوبات والرفض والامتناع دون مبرر للخضوع لعميلة جمع العينات واستعراض اللوائح الدولية والوطنية لفحص المنشطات ، وأوضح في الحلقة التدريبية أن اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسؤولة عن جمع العينات وتطبيق القوانين في السلطنة ومسؤوليتها في اداره النتائج ، كما تم استعراض المخاطر الناجمة عن استعمال هذه العقاقير لأغراض غير علاجية ، كما تمت الإشارة لعلاج اللاعبين والاستثناءات المقررة للاستخدام العلاجي .

واشار إلى أن طلب الاستثناء العلاجي تحمي الرياضيين من العقوبة إذا ظهرت العينة ايجابية انطلاقا من قواعد اللوائح الدولية لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بمسؤولية الرياضي عن دخول اي مادة محظورة في جسمه ، كما تطرقت الحلقة للحديث عن التوعية في مجال المنشطات حيث انها أفضل وأقل كلفة من الفحوصات ، كما ان العقوبات ممكن أن تشمل او تقع على المدربين والإداريين في حال تورطهم في المنشطات .

وفِي النهاية شكر المحاضر الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية على الاستضافة واهمية عقد هذه المحاضرات التوعوية للتعريف عن مسؤوليات الجميع تجاه مكافحة المنشطات ، وتختتم محاضرات الاسبوع الرابع باقامة محاضرة عن التحكيم في لعبة كرة الطاولة يقدمها الحكم الدولي فهد العبري .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مدونة المنشطات الجديدة وتطبيق لوائحها على الرياضيين حلقة تدريبية نظمها اتحاد الرياضة المدرسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا