مدونة المنشطات الجديدة وتطبيق لوائحها على الرياضيين حلقة تدريبية نظمها اتحاد الرياضة المدرسي

نظم الاتحاد العماني للرياصة المدرسية أمس حلقة تدريبية عن آثار المنشطات في الرياضة والمتغيرات التي سيتم تطبيقها في المدونة الجديدة 2021 ، قدمها شعيب الزدجالي عضو مكافحة المنشطات بالمجلس الآسيوي والعماني ، تطرقت الحلقة التدريبية الى دور اللجنة العمانية في تطبيق اللوائح والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وهدف الوكالة الدولية في حمايه اللاعبين وليس تتبعهم والعمل على تطبيق ميثاق وحقوق الرياضيين.

كما تم التعريف لمفهوم تعاطي المنشطات وانتهاكات لقواعد المنشطات والمواد المحظورة او نواتجها والآثار الدالة عليها وأنواع المواد المحظورة والعقوبات والرفض والامتناع دون مبرر للخضوع لعميلة جمع العينات واستعراض اللوائح الدولية والوطنية لفحص المنشطات ، وأوضح في الحلقة التدريبية أن اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسؤولة عن جمع العينات وتطبيق القوانين في السلطنة ومسؤوليتها في اداره النتائج ، كما تم استعراض المخاطر الناجمة عن استعمال هذه العقاقير لأغراض غير علاجية ، كما تمت الإشارة لعلاج اللاعبين والاستثناءات المقررة للاستخدام العلاجي .

واشار إلى أن طلب الاستثناء العلاجي تحمي الرياضيين من العقوبة إذا ظهرت العينة ايجابية انطلاقا من قواعد اللوائح الدولية لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بمسؤولية الرياضي عن دخول اي مادة محظورة في جسمه ، كما تطرقت الحلقة للحديث عن التوعية في مجال المنشطات حيث انها أفضل وأقل كلفة من الفحوصات ، كما ان العقوبات ممكن أن تشمل او تقع على المدربين والإداريين في حال تورطهم في المنشطات .

وفِي النهاية شكر المحاضر الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية على الاستضافة واهمية عقد هذه المحاضرات التوعوية للتعريف عن مسؤوليات الجميع تجاه مكافحة المنشطات ، وتختتم محاضرات الاسبوع الرابع باقامة محاضرة عن التحكيم في لعبة كرة الطاولة يقدمها الحكم الدولي فهد العبري .