رشيد جابر لــ (الوطن الرياضي) : ظفار من الأندية الكبيرة في السلطنة عدت إليه بعد 16 عاما

وصفه بالحبيب الأول

ـ مهمتنا القادمة مباريات كأس الاتحاد الاسيوي وعازمون على تقديم الأفضل

ـ الدوري العماني ما زال غير قادر على إرضاء الطموح فنيا

ـ عدم استقرار الاجهزة الفنية واللاعبين قبل وبعد وخلال الموسم يفقد المباريات جمالياتها

حاورته ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية :

وكما يقال ( ما الحب الا للحبيب الأول ) … هكذا جاء وصف رشيد جابر لعودته من جديد لناديه الأم ( ظفار) بعد 16 عاما ليقود دفة الفريق الكروي الأول بالنادي محليا واسيويا .. ليس بغريب عن الكرة العمانية له الكثير من الاسهامات في قيادة المنتخبات الوطنية والأندية المحلية .. نال العلامة الكاملة والثقة الكبيرة من قبل مجلس ادارة نادي ظفار ليكون الكابتن رشيد جابر ربانا للزعيم بين أروقة النادي الذي ترعرع فيه وجمهوره الذي سانده عندما كان لاعبا .. يتميز بالأداء المهاري الكبير في التعاطي مع اللاعبين داخل وخارج الملعب دائما أهدافه تكون مدروسة وواضحة للارتقاء بالعمل الى ان يصل الى منصة التتويج .. الكابتن رشيد جابر ومهمته القادمة واهدافه وطموحه لرقي الدوري العماني ومستقبل ظفار والكرة العمانية جاء مفصلا في حوارنا معه والذي جاء على النحو التالي :ـ

بعد 16 عاما عدت إلى النادي

قال رشيد جابر مدرب نادي ظفار لكرة القدم : غيابي كان طويلا عن النادي الأم بالنسبة لي تقريبا ما يقارب 16 عاما وانا بعيد عن ظفار ، وقد خضت خلال تلك السنوات الماضية عدة تجارب مع الاندية العمانية والمنتخبات الوطنية فالعودة مع صفوف نادي ظفار بطاقمه الفني والإداري ان شاء الله ستكون ايجابية وقد جاءت هذه العودة في ظل الظروف الراهنة من انتشار وتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 والحمدالله بدأنا الحصص التدريبية مع لاعبي النادي ، حيث إنه تنتظرنا مباريات الاتحاد الاسيوي هي أول الاستحقاقات خلال الفترة القادمة ، لذا كانت احد استثناءات اللجنة العليا بعودة نادي ظفار الى التدريبات ، أعددنا العدة لما هو منتظر وبالتالي عملنا بالبروتوكولات الصحية ، نأمل أن تسير الأمور – إن شاء الله – وفق الخطط المرجوة واتمنى ان اكون اضافة جيدة للنادي بعد الثقة الكبيرة التي منحني اياها الشيخ علي الرواس رئيس مجلس الإدارة والاعضاء .

الدوري لا يرضي الطموح فنيا !!

قال رشيد جابر عن الدوري العماني من الجانب الفني بأنه لا يرضي الطموح وبحاجة الى أدوات عدة من أجل أن نرتقي بالأداء المتميز والمنافسة وبالتالي فإن مجمل مباريات الدوري لم تصل الى ما نطمح إليه من جانب الأندية فإنها تعمل جاهدة من أجل التطوير ولكن تطوير الدوري بشكل عام بحاجة ماسة إلى عمل كبير ودؤوب ومتكامل من كافة النواحي لنرتقي بمستوى المنافسة لأن الحاصل أن ليس كل ناد يدخل الموسم من أجل اظهار الأفضل الا القليل من بين الأندية المتواجدة في دوري عمانتل وبقية الأندية للاسف الشديد مجرد تواجد أو تسجيل حضور .

عدم الاستقرار معاناة دورينا

وتابع رشيد جابر قائلا : ومن بين الاسباب الرئيسية التي تقف أمام دورينا عن التطوير الكثير من الاشكاليات ولكنني سوف اذكر عمودها الفقري واهمها عدم استقرار الفرق الرياضية واللاعبين والاجهزة الفنية ولا نتوقع من خلال التغييرات المتعددة خلال الموسم الواحد للأجهزة الفنية سوف يساعد على التطوير أو النهوض بالفريق وليست عاملا مساعدا ايضا للرقي والدخول في غمار المنافسة او سوف تقدم بعد تلك التغيرات مستوى متقدما وفنيا وعاليا ، وللاسف الشديد التغييرات التي تحدث في دورينا غريبة وعجيبة قبل الدوري وبعد الدوري وأثناء الدوري تقوم ادارات الاندية بالتغييرات وبالتالي تفقد المباريات المستويات الفنية وتفقد الأندية أرقاما كبيرة من ميزانياتها بدون عائد أو مرتجع يضمن لهم البقاء في المنافسة أو تقديم مباريات تخلد في الذاكرة .

أهدافي لظفار كثيرة

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وحول الأهداف التي وضعها رشيد جابر لقيادة نادي ظفار تحدث الينا قائلا : بطبيعة الحال فإن نادي ظفار من الأندية الكبيرة والتي لها صولاتها وجولاتها على المستوى المحلي والآسيوي وحاليا يحتل ظفار المركز الثاني في ترتيب دوري عمانتل بعد نادي السيب حيث يمتلك 45 نقطة من 23 مباراة كما ان ادارة النادي تعمل بطريقة فنية ومميزة ، ونادي ظفار له نجوميته ونجومه وروافد كبيرة والحمد لله وضعنا العديد من الأهداف ، حيث ان نادي ظفار يبقى المنافس في الدوري وايضا هناك عمل فيما يخص سياسة النادي بالاهتمام بالمراحل السنية وبنفس المستوى والطموح سنعمل جاهدين خلال المرحلة المقبلة مع المساند الأول الجمهور ورئيس مجلس الإدارة واللاعبين حيث انهم كما ذكرت سابقا أسماء معروفة وتمتلك خبرة كبيرة وان شاء الله سيظل ظفار المنافس في الدوري بعمل واهتمام كبير ، متواصلين في التدريبات اليومية الصباحية والمسائية حتى نثق بعودة اللعب الجماعي والتدريبات الجماعية للفريق بالاضافة الى عودة اللياقة البدنية من خلال التدريبات المقسمة على الصالة البدنية وشاطئ البحر اضف الى ذلك التدريبات داخل المستطيل الاخضر من خلال عرض بعض التكتيكات من كافة النواحي .

الاتحاد الاسيوي مهمتنا الاساسية

وقال رشيد جابر : عندنا برنامج وحاليا نسير عليه حيث ان البرنامج يحتوي على تجمع اللاعبين من جديد والمعسكرات الداخلية والخارجية من اجل تعويض فترة التوقف خلال السبعة اشهر الماضية ، لذا بدأنا التجمع الداخلي والمعسكرات المغلقة كما ستكون هناك مباريات ودية للفريق يوم 5 و6 من سبتمبر الجاري وطبعا فيما يتناسب صحيا وبدنيا للاعبين اي انها ستكون وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة وبهذه المباريات نضمن ما وصل اليه اللاعبين من استعادة اللياقة اللاعبين بالاضافة الى اننا الى اليوم لم نعلن عن المعسكرات الخارجية ووجهتنا فيها ولكن تم اعتمادها مبدئيا وسيتم الافصاح عنها لاحقا ، حيث ان الفترة الحالية لا بد من استغلال الوقت لتقديم مستوى اعداد افضل ، حيث ان مباريات كأس الاتحاد الاسيوي ليست بالبعيدة بعد قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بأن يكون نادي الجزيرة الاردني مستضيف منافسات المجموعة الثالثة حيث سيكون نادي ظفار على موعد مع مباراته الاولى أمام القادسية الكويتي يوم 23 من أكتوبر القادم على ان تكون المباراة الثانية مع نادي الرفاع البحريني يوم 26 اكتوبر ويوم 29 من الشهر ذاته على ان تتبقى له مباراتان خلال شهر نوفمبر القادم الأولى مع نادي الجزيرة مطلع الشهر والثانية مع نادي القادسية يوم 2 من شهر نوفمبر القادم .

موضوع الدوري من المفترض قد حسم !!

وفي نقاشنا مع رشيد جابر عن استكمال او انهاء الدوري قال : موضوع الدوري من المفترض ان يتم حسمه من الشهر الماضي حاليا نحن في شهر سبتمبر ولا نزال نترقب ما سيؤول اليه مصير الدوري هل ما زال قائما وحوله تساولات في العودة والتجمع ، حيث إن هذه الاشكالية ليست بالمسألة السهلة لكي تنتظر الاندية إلى اليوم مصيرها ، حيث ان استكماله مرتبط باللاعبين الأجانب وعودتهم والبروتوكولات الصحية التي لا تكاد الاندية باستطاعتها تحملها ، بالاضافة الى صعوبة تحضيرات الأندية بالاضافة الى عودة الاجهز الفنية وفي ذات النهج متى سيبدأ الموسم القادم وهل هناك فترة زمنية محددة لانطلاقه ؟!! واذا وجدوا صعوبة من استكمال الدوري ما هي الاجراءات المتبعة وبناء على المصلحة العامة كان من المفترض أن يكون هناك حسم من الرابطة او مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم .

برانكو والمنتخب

واضاف رشيد جابر قائلا : تم تأجيل كل المباريات في التصفيات المزدوجة من المباريات المتبقية من تصفيات الدور الثاني لمونديال قطر 2022 و كأس آسيا 2023 في الصين مباريات الى شهر مارس القادم 2021 ، لذا فإن المنتخب الأول لكرة القدم يمتلك فرصة كبيرة لتحضيرات لاعبي المنتخب للفترة القادمة وبرانكو اسم كبير ونتمنى ان يوفق منتخبنا الوطني في المباريات المتبقية .