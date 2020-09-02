وليد صلاح الدين: مستوى الجونة يؤهله للهبوط من الدوري الممتاز

كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، عن رأيه في غياب أحمد ياسر ريان عن التشكيل الرسمي لفريق الجونة في مواجهة منافسه انبي.
وانطقلت مباراة الجونة وانبي، منذ قليل، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.
وقال وليد صلاح الدين خلال الاستديو التحليلي قبل لقاء الجونة وانبي، إن غياب أحمد ياسر ريان خلال مباريات الجونة قد يؤثر بشكل سلبي حيث أنه هداف الفريق برصيد 5 أهداف ويسير بشكل جيد خلال مشاركاته.
وأضاف صلاح الدين، أن اللاعبين الصغار خلال الآونة الأخيرة هي التي تتعرض لاصابات، وذلك بسبب قلة الخبرات، الطبيعي وجود مدرب أحمال مميز، ولكن الخبرات لها عامل كبير.
وأشار نجم الاهلي السابق، إلى أن الجونة يقدم مستوى غير جيد خلال هذا الموسم على الرغم من وجود لاعبين مميزين، وإدارة رائعة ولكن ما نراه هذا الموسم من الجونة قد يضعهم في مأزق ويجعلهم بين الهابطين هذا العام.
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