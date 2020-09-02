الجونة وإنبي.. التعادل السلبي سيد الموقف في الشوط الأول

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريقي الجونة وانبي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بحماسة من لاعبي نادي انبي، وحصل كريم فؤاد لاعب الفريق على خطأ من منظقة مميزة امام خط جزاء مرمى الجونة، وسددها هشام عادل ولكن ترتطم بالحائط وتخرج لركنية وتمر الكرة بسلام على مرمى الجونة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه أحمد علي لاعب انبي، بعد التحامه بقوة مع حارس مرمى الجونة عمر رضوان في أحد الكرات داخل منطقة الجزاء.

وحاول الجونة الوصول الى حلول لفك دفاعات انبي، وسدد اكرم توفيق لاعب السوط كرة صاروخية في الدقيقة 31 من عمر المباراة ولكن مرت بجوار محمود جاد حارس انبي ولكن كانت شديدة الخطورة.

ولم يتمكن احد الفريقين من فك شفرة الآخر وتسجيل هدف التقدم، وانتهى شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف.