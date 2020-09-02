الرياضة

المقاولون العرب يستعيد فادي نجاح ومحمد عصام أمام المصري فى الدوري

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يعود الثنائى فادى نجاح ومحمد عصام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى صفوف الفريق، فى مباراة المصرى المرتقبة، والتى تقام غدًا الخميس فى إطار منافسات الجولة 24 من الدورى المصري الممتاز.

وغاب لاعبا ذئاب الجبل عن مباراة الجونة فى الجولة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف، عقب تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك بالجولة 22 والتى فاز بها ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الأسبوع 24 من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 12 لقاء وتعادل في 4 أخرى وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 آخرين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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