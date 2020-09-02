المقاولون العرب يستعيد فادي نجاح ومحمد عصام أمام المصري فى الدوري

يعود الثنائى فادى نجاح ومحمد عصام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى صفوف الفريق، فى مباراة المصرى المرتقبة، والتى تقام غدًا الخميس فى إطار منافسات الجولة 24 من الدورى المصري الممتاز.

وغاب لاعبا ذئاب الجبل عن مباراة الجونة فى الجولة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف، عقب تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك بالجولة 22 والتى فاز بها ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الأسبوع 24 من عمر المسابقة المحلية.