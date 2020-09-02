أولى الصفقات.. دي بيك ينتقل إلى مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات

نادي مانشستر يونايتد أعلن خبر التعاقد مع دي بيك بعقد يمتد لخمس سنوات مع إمكانية التجديد لعام إضافي، دون الكشف عن التفاصيل المادية.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن مانشستر يونايتد تعاقد مع دي بيك مقابل 40 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى بعض الإضافات على حسب مردود اللاعب مع الفريق والأهداف التي سيحققها.
وعبر دي بيك عن سعادته العارمة بالتوقيع لمانشستر يونايتد، مؤكدًا بأنه انضم لنادي عريق بتاريخ كبير.
ويعد دي بيك أولى صفقات مانشستر يونايتد للموسم الجديد 2020-2021.
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