طلعت يوسف يعلن عن قائمة الاتحاد استعدادًا لمواجهة طنطا

حراسة المرمي : عماد السيد ، محمود الزنفلي ، عمرو خليل.
خط الدفاع: السيد سالم ، إسلام جمال ، صبري رحيل ، مروان النجار ، محمود شعبان ، يوسف حسن .
خط الوسط: نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبد الغني محمد، مروان عطية، أحمد راشد، عم الميداني ، زاق سيسه ، أحمد حجي ، هشام محمد .
الهجوم: محمد الصباحي ، أيمن غباشي .
ويغيب أحمد رفعت وخالد قمر وأسامة العزب لأسباب فنية للمباراة الثانية على التوالي .
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