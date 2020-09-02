لم يدخل الحسابات الفنية .. الأهلي: لم نتفاوض لضم محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة

كشفت مصادر خاصة بالأهلي عن حقيقة الدخول في مفاوضات لضم محمد إبراهيم صانع إلعاب الفريق الأول لمصر المقاصة.

وقالت المصادر انه مع الإعتراف بقيمة وقدرات اللاعب الفنية لكنه لم تحدث أي مفاوضات بين مسئولي القلعة الحمراء ونظرائهم في مصر المقاصة.

وأضاف مصدر بالأهلي :" تجمعنا علاقات جيدة مع مصر المقاصة لكن الحقيقة لم ندخل في أي تفاوض لضم اللاعب حتي الان".

وأوضح أن محمد إبراهيم لاعب جيد ويقدم مستوي مميزا في فريق المقاصة خلال الموسم الحالي ولكنه لم يدخل الحسابات الفنية حتي الآن.