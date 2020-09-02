رمضان صبحي يثير الجدل ويعرض نفسه لعقوبات بعد ظهوره بقميص بيراميدز.. القصة كاملة

انتشرت في صباح اليوم مفاجأة من العيار الثقيل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب صور وفيديو لرمضان صبحي وهو يرتدي قميص بيراميدز.

وظهر صبحي بقميص بيراميدز، وهو يقوم بعمل الاعلان الترويجي لنادي بيراميدز، بعد أن تأكد انضمامه الى نادي الاهرامات، عقب إعلان رحيله من النادي الأهلي، وطلبه الانضمام إلى النادي السماوي.

وتابع موقع "دوت الخليج" القصة من ناحية نادي بيراميدز، حيث أكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة،" أن أحد العمال المتواجدين بملعب الدفاع الجوي، هو من سرّب جلسة التصوير الخاصة برمضان صبحي قبل الإعلان عن انتقاله رسميًا إلى النادي .

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة بيراميدز فتح تحقيقًا وستحاسب العامل المسؤول عن تسريب جلسة تصوير رمضان صبحي و لن تتهاون معه بعد ما سرب الصور والفيديوهات قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

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وأصبح رمضان صبحي حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذه التسريبات، ولكن يبدو ان هذا التسريب لم يكن جيدًا على اللاعب.

حيث أفاد مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم توقيع اللاعب على عقود مع بيراميدز بموافقة النادي الإنجليزي فإن ظهور رمضان صبحى فى جلسة تصوير بقميص بيراميدز لا يجوز من الناحية القانونية وفقا للعقد المبرم بين اللاعب والنادي الإنجليزي.

وأخيرًا وليس آخرًا كتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن:" تسريب صور رمضان صبحي بقميص بيراميدز قد يعرض رمضان لعقوبات مغلظة من قبل ناديه".

وأتم: "علمت أن هناك استياء من قبل إدارة هدرسفيلد بتسريب الصور، بعد تأكيدهم أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع بيراميدز!! مسؤولو هدرسفيلد يرفضون أي ممارسات من بيراميدز لوضع أي ضغوط عليهم".