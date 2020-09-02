خاص.. المقاولون العرب يرد على اعتماد أندية الموسم الماضي للمشاركة إفريقيًا

يترقب نادي المقاولون العرب، قرارات اللجنة الخماسية بتحديد الأندية التى ستشارك فى البطولات الإفريقية خلال النسخة المقبلة؛ بعدما طلب الاتحاد الإفريقي إرسال الاتحادات الأهلية، أسماء الأندية المشاركة فى بطولات الـ"كاف".
وقال محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة في "ذئاب الجبل"، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "نرفض اعتماد أندية الموسم الماضى، وننتظر موقف اللجنة الخماسية".
وأضاف "المقاولون من حقه المشاركة فى البطولات الإفريقية، وإذا لم يتم اختياره للتواجد بالنسخة المقبلة؛ سيكون ظلما كبيرا على الفريق فى ظل المستويات الفنية الرائعة التى يقدمها بالفترة الماضية".
وتابع "لن نستبق الأحداث ولكن ننتظر قرارات الاتحاد الإفريقى لحسم الموقف، ونتمنى أن تكون هناك معايير للعدل".
وكان المقاولون العرب قد تواجد فى المركز الخامس بالدورى خلال الموسم الماضى، بينما يحتل الذئاب المركز الرابع بالموسم الحالى.
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