الرياضة

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لـ بيراميدز

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انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادا للقاء بيراميدز المرتقب المقرر له غدا الخميس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الفريق اختتم تدربياته صباح اليوم على ملعب النادي بميت عقبة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب والمقرر إقامته باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة.

ويقوم كارتيرون بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في اللقاء المرتقب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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