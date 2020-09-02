نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميا مع متوسط الميدان الهولندي فان دي بيك قادمًا من أياكس وبعقد يمتد لـ٥ مواسم. ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أكد خلاله تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الهولندي صاحب الـ٢٣ عام. ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلامية إنجليزية أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزينة اليونايتد ٤٠ مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى ٥ مليون جنيه استرليني كإضافات. وشارك فان دي بيك مع أياكس في الموسم الماضي ٣٧ مباراة حيث سجل ١٠ أهداف وصنع ١١ هدفًا.

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