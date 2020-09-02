الرياضة

تعرف على الغائبين عن الزمالك أمام بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الغائبين عن الزمالك أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مصيريه أمام بيراميدز، على صراع المركز الثاني، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

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غيابات الزمالك أمام بيراميدز

يفقد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، عدة غيابات أمام بيراميدز تتمثل في غياب محمد عبد الشافي للإصابة ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف وكذلك طارق حامد بسبب تراكم الإنذارات.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري المصري

يحتل  بيراميدز صاحب الأرض والضيافة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 45 نقطة، بينما يشغل الفارس الأبيض المركز الثالث بفارق الأهداف، لصالح السماوي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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