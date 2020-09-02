الرياضة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جورجينيو فينالدوم  لاعب ليفربول، عن نيته للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحثًا عن خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل بقميص برشلونة.

 

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن  المحادثات قائمة بالفعل بين الناديين حول انتقال الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى البارسا، بناء على طلب رونالد كومان، مدرب البلوجرانا، و توصل الطرفان لاتفاق بالفعل بشأن بنود التعاقد، ما يجعل أمر انتقاله إلى الفريق الكتالوني مسألة وقت.

 

Advertisements

وتابعت الصحيفة برشلونة لن يدفع أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني نظير التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا، الذي يتبقى على نهاية عقده مع الريدز عاما واحد.

 

يذكر ان فينالدوم يقدم مستويات مميزة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، ولن يغيب سوى  عن مباراة واحدة فقط خلال مشوار الفريق نحو الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا