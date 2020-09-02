نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق عبدالوهاب رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبد الوهاب، شقيق الراحل محمد عبد الوهاب، نجم الأهلي الأسبق، أن رحليه عن العمل بالقلعة الحمراء، بعد 12 عاما كاملة، جاء بفعل فاعل وليس أمر طبيعي.

وقال عبد الوهاب، عبر برنامج "اللعيب" بقناة "MBC MASR"، وقعت في مشكلة مع أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، الذي تصيد لي الأخطاء، موضحا أنه اضطر للاستقالة والرحيل، وشكوت لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحاول التدخل، لكنه دخل في صدام مع أمير عبد الحميد وخالد بيبو مدير الأكاديميات وقتها، قبل توليه رئاسة قطاع الناشئين".

وأاف: "لا أعلم إذا كان محمود الخطيب رئيس الأهلي، يعلم بما حدث أو لا، ولكن هذا ما حدث معي في الأهلي".

وأختتم شقق نجم الأهلي الراحل أن النادي الأهلي صرف كامل مستحقات شقيقه بعد أيام من وفاته، بما فيها مباراة تكريمه، وتوفى محمد عبد الوهاب يوم 31 أغسطس2006، بعد سقوطه في مران الأهلي دون أن يلمسه أحد.