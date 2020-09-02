ضرب طفلا بقسوة أثناء تدريبه.. استمارة 6 لـ مدرب كونغ فو بالبحيرة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو جديدا لمدرب كونغ فو من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وهو يضرب طفلا بوحشية بالغة أثناء التدريبات.
ويظهر في الفيديو مدرب الكونغ الفو (هـ. أ. ج) وهو يضرب طفلا لم يستكمل عامه السابع بوحشية بالغة أمام عدد من اللاعبين خلال تدريبات في احدى الصالات الرياضية بمحافظة البحيرة.
وقام المدرب بضرب الطفل بشكل هستيري أثناء مباراة ودية بين المدرب والطفل تمهيدا لمشاركة الأخير في بطولات الاتحاد المصري للكونغ فو وقام بركل الطفل في رأسه بوحشية بقدمه ثم قام بلكمه في وجهه حتى سقط على الأرض.
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