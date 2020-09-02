الرياضة

صدقي يعلن تشكيل سموحة أمام الإنتاج

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أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة و العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز أ . 

جاء التشكيل كالآتى. : 

حراسة المرمى : عمر صلاح . 

خط الدفاع : محمد الترهونى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد جمال . 

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خط الوسط. : شريف رضا ، صلاح محسن ، إيمومو ، يوسف ديوب . 

خط الهجوم  : حسام حسن ، ديريك تسيبامبى . 

يتواجد على دكة البدلاء كل من: حسين تيمور ، محمود معاذ ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، أحمد حمص ، السيد فريد ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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