تعيين الميرغني بلجنة تطوير واكتشاف المواهب في الزمالك

و تتكون اللجنة من غانم سلطان وأحمد عبد الحليم وعادل المأمور وحمادة عبد اللطيف وتامر عبد الحميد.
وأجرى قطاع الناشئين بنادي الزمالك اليوم تجارب لعدد من اللاعبين.
يأتي هذا من اجل اختيار عناصر جديدة ومميزة للقطاع في حضور طارق يحيي رئيس القطاع ومدحت عبد الهادي نائب الرئيس وأحمد سمير المدير الفني بينما ضمت اللجنه الفنية كلا من أحمد عبد الحليم وغانم سلطان وحسن بصري وعادل المأمور وتامر عبد الحميد.
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