صديق ميدو.. زلاتان إبراهيموفيتش ينشر صورة جديدة.. ويعلق: أفضل صديقين لي.. شاهد

ليصف من خلالها ان كرة القدم والشبكة بأنهما أفضل صديق له.

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادى إيه سي ميلان الإيطالي صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "

وعلق زلاتان قائلا " افضل صديقين لى ".

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يذكر ان كريم فهمى دافع عن ميدو ، قائلا : هو الشباب الصغير اللي بيعمل كوميكس علي ميدو و الهزار علي موضوع زلاتان ، ماشي هزر مره و اتنين بس الكتير بيبوخ اوي ، و بعدين انا قلت شباب صغير عشان واضح انهم مش عارفين ميدو ده كان ايه و ماشافوش مسيرته و الفرق اللي لعب ليها.

و تابع كريم :"ميدو اول لعيب مصري يوصل للعالمية بمعني الكلمة و لحد دلوقتي اسمه معروف بره و بيحترموه جدا، يعني ميدو رمز مهم في المنطقة ديه وعلي فكرة جت فترة كان اعلي و انجم من زلاتان فعلا تخيلوا.