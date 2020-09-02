صديق ميدو.. زلاتان إبراهيموفيتش ينشر صورة جديدة.. ويعلق: أفضل صديقين لي.. شاهد

وعلق زلاتان قائلا " افضل صديقين لى ".
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يذكر ان كريم فهمى دافع عن ميدو ، قائلا : هو الشباب الصغير اللي بيعمل كوميكس علي ميدو و الهزار علي موضوع زلاتان ، ماشي هزر مره و اتنين بس الكتير بيبوخ اوي ، و بعدين انا قلت شباب صغير عشان واضح انهم مش عارفين ميدو ده كان ايه و ماشافوش مسيرته و الفرق اللي لعب ليها.
و تابع كريم :"ميدو اول لعيب مصري يوصل للعالمية بمعني الكلمة و لحد دلوقتي اسمه معروف بره و بيحترموه جدا، يعني ميدو رمز مهم في المنطقة ديه وعلي فكرة جت فترة كان اعلي و انجم من زلاتان فعلا تخيلوا.
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