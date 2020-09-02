نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير برشلونة نتائج الاجتماع الحاسم بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، مع خورخي ميسي، والد اللاعب ليونيل ميسي، قائد الفريق، ووكيله، لمعرفة وتحديد مستقبل النجم الأرجنتيني مع البارسا.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات سريعة لقناة كواترو حين سأله المراسل: هل سيغادر ميسي برشلونة؟، فأجاب: لا أعرف شيئًا، وبعدها سأله المراسل: كيف ترى مستقبل ميسي مع برشلونة؟، فأكد والد اللاعب: «صعب، صعب جدًا.

وعن مفاوضات مانشستر سيتي الإنجليزي مع ميسي، قال: لا أعلم، لا يوجد شىء بخصوص هذا الأمر، ولم أتحدث مع بيب جوارديولا، مشيرًا إلى أن محاولة تسوية الأمور مع «بارتوميو» أمر صعب للغاية.

يُذكر أن الدولي الأرجنتيني تقدم في وقت سابق بطلب الرحيل عن برشلونة، وهو ما أشعل أروقة الكامب نو، إذ ينتظر الجميع الاجتماع بين والد اللاعب الأرجنتيني ورئيس النادي لمعرفة المصير النهائي للاعب.