نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يزف خبرا سارا لجماهيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبلغ نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم جماهيره اليوم الأربعاء بأنه قد يجرى السماح لعدد من المشجعين بحضور مباراة الفريق المقررة أمام شيفيلد يونايتد على ملعب استاد الإمارات في الثالث من أكتوبر المقبل.

ولا يزال الحظر مفروضا على دخول الجماهير إلى استادات كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما بدأ تطبيقه اعتبارا من مارس الماضي واستمر حتى نهاية الموسم في يوليو.

وتفتتح منافسات الموسم الجديد في انجلترا في 12 سبتمبر الجاري وستقام جميع المباريات بدون جمهور لحين صدور قرارات جديدة من قبل الحكومة.

وذكر نادي أرسنال المتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي: "اعتمادا على الإرشادات الحالية للحكومة البريطانية، نأمل في أن نتمكن من الترحيب بالمشجعين مجددا في استاد الإمارات، بعدد محدود، في مباراتنا أمام شيفيلد يونايتد المقررة في الثالث من أكتوبر."

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وأضاف: "الحضور في البداية سيكون بنسبة أقل بكثير من سعة مدرجات استاد الإمارات طبقا لإرشادات الحكومة البريطانية وتوجيهات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك مسؤوليتنا لتطبيق معايير التباعد الجسدي من أجل ضمان أعلى درجات الأمان لجماهيرنا."

وأشار النادي إلى أن حاملي البطاقات الموسمية المميزة هم فقط من سيكون لديهم خيار شراء التذاكر في ذلك الوقت.

وتشهد بريطانيا عودة المتفرجين تدريجيا في الفعاليات الرياضية حيث جرى السماح بحضور مشجعين في نهائي بطولة العالم للسنوكر في 17 أغسطس وكذلك بعض مباريات الكريكيت.

كذلك شهدت المباراة الودية لتشيلسي أمام برايتون التي أقيمت يوم السبت الماضي حضور 2500 مشجع في استاد أميكس.