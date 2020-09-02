الرياضة

بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ونجم كرة القدم المصرية وهداف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عن مواجهة نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين والذان يتنافسان على المركز الثانى.

Advertisements

وتجددت إصابة عبدالله السعيد فى العضلة الخلفية ليغيب عن مواجهة الزمالك بعدما شارك فى مران أول أمس.

ويذكر أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سيغيب أيضًا عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة متفوقًا على الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا