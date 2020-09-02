نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفقد نجم الفريق أمام الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يغيب عبدالله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز ونجم كرة القدم المصرية وهداف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عن مواجهة نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.
ويستضيف ملعب الدفاع الجوي يوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي ومنتظر بين الفريقين والذان يتنافسان على المركز الثانى.
وتجددت إصابة عبدالله السعيد فى العضلة الخلفية ليغيب عن مواجهة الزمالك بعدما شارك فى مران أول أمس.
ويذكر أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سيغيب أيضًا عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.
يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة متفوقًا على الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.
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