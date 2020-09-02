مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن تقريرا جديدا كشفت عنه قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة حول مخالفات مجموعة من الاتحادات والألعاب المشاركة في دورة ألعابا لبحر المتوسط الأخيرة بتراجونا الإسبانية، وفقا لملاحظات لجان التفتيش والجهاز المركزي للمحاسبات.
ضمت المخالفات تحويلا ماليا يخص اتحاد السباحة المصري بقيمة ٢١٦٠ يورو تخص إقامة المهندس ياسر محمد إدريس ، وشخص آخر غير معلوم الهوية في فترة الدورة وبما يخالف القرار الوزاري الصادر بشأن الرحلة، والمعتمد من قبل القطاعات المعنية بوزارة الشباب والرياضة.
جاءت مخالفات السباحة ضمن سلسلة من المخالفات دونتها إدارات الوزارة والجهات الرقابية على الرحلة المشار إليها وإجراءات اللجنة الأولمبية المصرية في الشأن نفسه.
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