نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستند - الشباب والرياضة تحاصر السباحة بمخالفات المتوسط وإقامة مجهول مع البعثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة أن تقريرا جديدا كشفت عنه قطاعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة حول مخالفات مجموعة من الاتحادات والألعاب المشاركة في دورة ألعابا لبحر المتوسط الأخيرة بتراجونا الإسبانية، وفقا لملاحظات لجان التفتيش والجهاز المركزي للمحاسبات.

ضمت المخالفات تحويلا ماليا يخص اتحاد السباحة المصري بقيمة ٢١٦٠ يورو تخص إقامة المهندس ياسر محمد إدريس ، وشخص آخر غير معلوم الهوية في فترة الدورة وبما يخالف القرار الوزاري الصادر بشأن الرحلة، والمعتمد من قبل القطاعات المعنية بوزارة الشباب والرياضة.

جاءت مخالفات السباحة ضمن سلسلة من المخالفات دونتها إدارات الوزارة والجهات الرقابية على الرحلة المشار إليها وإجراءات اللجنة الأولمبية المصرية في الشأن نفسه.