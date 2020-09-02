يوفنتوس يخطط لضم ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد أن أعلن البرغوث الأرجنتيني عن رغبته في الرحيل عن البرسا.
وأكد برنامج إل لارجوئيرو الإسباني أن يوفنتوس يدرس الجمع بين الأرجنتيني لونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد في الموسم المقبل.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه لم يجرؤ أي نادي على الجمع بين كلا من ميسي ورورنالدو في فريق واحد ولكن هذا الأمر كان يدور في ذهن الكثير من المشجعين في العقد الماضي.
وأوضح البرنامج الإسباني أن نظام الضرائب في إيطاليا يجعل يوفنتوس المفضل للتعاقد مع ميسي في وقت لا يزال كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي المنافسة من أجل الحصول على خدمات البرغوث الأرجنتيني.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي ورونالدو تنافسا في إسبانيا لمدة 10 مواسم قبل أن يرحل الدون البرتغالي في عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.
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