نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الزمالك.. أزمة قوية تضرب الرجاء المغربي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على بيع 4 من نجومه الكبار من أجل توفير السيولة المالية، في ظل يواجه أزمة مالية كبير منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة المنتخب المغربية، أن مسئولي الرجاء وضعوا قائمة لبيعهم خلال موسم الانتقالات الصيفية وعلى رأس هؤلاء بدر بانون، قائد الفريق، وعبدالإله الحافيظي، والثنائي الكونغولي فابريس نجوما وبين مالانجو.
يذكر أن الفريق استأنف تدريباته، أمس، بعد تعافي لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا وتأجيل مباراة الديربي أمام الوداد التي كان من المقرر إقامتها في الجولة 25 من الدوري المغربي.
ويواجه الرجاء نظيره الزمالك المصري في دور النصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا وتحدد مباراة الذهاب بالمغرب يوم 25 سبتمبر الجاري.
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